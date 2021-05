Rusko zmiernilo sankcie voči Twitteru; ohrozený je Facebook aj YouTube

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Moskva 17. mája (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že bude pokračovať v obmedzovaní prístupu na stránky sociálnej siete Twitter, avšak už len v mobilných zariadeniach. Rozhodnutie o spomalení prenosu dát v pevných sieťach zrušilo, informovala agentúra Interfax.Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v polovici marca prijala opatrenia obmedzujúce prenosovú rýchlosť dát pre Twitter, pričom túto sociálnu sieť obvinila z neodstránenia obsahu súvisiaceho s detskou pornografiou, užívaním drog a výzvami adresovanými maloletým, aby spáchali samovraždu.Roskomnadzor dal spoločnosti Twitter mesiac na odstránenie tohto obsahu. Ak by Twitter tejto žiadosti nevyhovel, Rusko by pristúpilo k jeho úplnému zablokovaniu.V pondelok vydal Roskomnadzor vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Twitter v Rusku úplne nezablokuje, keďže auditom sa zistilo, že táto sociálna sieť odstránila viac ako 90 percent "".Roskomnadzor síce bude Twitteru aj naďalej obmedzovať prenosovú rýchlosť dát, ale len na mobilných sieťach, nie v pevných sieťach vrátane wi-fi.Podľa zverejneného vyhlásenia Roskomnadzor zistil prípady nelegálneho obsahu aj "". Varoval, že v prípade, že tieto platformy neprijmú adekvátne opatrenia, môžu sa aj na ne vzťahovať podobné sankcie ako na Twitter.Opatrenia ruských úradov proti Twitteru a iným sociálnym médiám z posledných mesiacov vyvolali obavy kritikov Kremľa, ktorí sa domnievajú, že cieľom týchto opatrení je umlčať opozíciu.Súd v Moskve v apríli dal v apríli Twitteru tri pokuty v celkovej výške 8,9 milióna rubľov (98.822 eur) za to, že neodstránil príspevky vyzývajúce maloletých, aby sa pridali k úradmi nepovoleným protestom na podporu uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného.Moskovský súd v tom istom mesiaci vyrubil pokutu aj sieti TikTok, a to za rovnaké konanie. TikTok musel zaplatiť viac ako 24.000 eur.V januári zasa ruské úrady obvinili platformy zahraničných sociálnych médií, že zasahujú do vnútorných záležitostí Ruska - dopustili sa ho údajne tým, že neodstránili výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu Navaľného.Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom vystúpení na januárovom virtuálnom Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose kritizoval sociálne siete a technologické spoločnosti, ktoré ich vlastnia, za ich snahu "".