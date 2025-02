Rusko: Zmluva s USA o obmedzení jadrových zbraní je neistá

Moskva 10. februára (TASR) - Moskva v pondelok varovala, že vyhliadky na predĺženie poslednej platnej dohody o znižovaní počtu jadrových zbraní a ich vzájomnej kontrole medzi Ruskom a USA, dvoma najväčšími jadrovými veľmocami na svete, v súčasnosti nevyzerajú sľubne. Platnosť zmluvy o jadrovom odzbrojení New START vyprší 5. februára 2026. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Pokiaľ ide o dialóg v oblasti strategickej stability a situácie po ukončení zmluvy START, situácia nevyzerá veľmi sľubne," vyhlásil na tlačovej konferencii námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Americký prezident Donald Trump v januári vyhlásil, že chce dosiahnuť zníženie počtu jadrových zbraní vo svete. Rokovania o tejto veci chce viesť naraz s Ruskom aj Čínou. Moskva však preferuje päťstranné rokovania aj s ďalšími jadrovými mocnosťami - Francúzskom a Britániou.



"USA navrhujú trojstranný formát rokovaní a my chceme päťstranný formát. Točíme sa v kruhu," vysvetlil Riabkov, podľa ktorého je Rusko rokovaniam otvorené, avšak USA musia zmeniť aj svoju politiku voči Moskve. "Zatiaľ k tomu nedošlo, a preto je predčasné o tom hovoriť. Čas však beží," doplnil Riabkov.



Zmluva New START platná od roku 2011 obmedzuje počet strategických jadrových hlavíc, ktoré môžu Spojené štáty a Rusko rozmiestniť, ako aj počet ich pozemných alebo ponorkových raketových nosičov a bombardérov.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia odstúpil od Zmluvy o likvidácií rakiet stredného a krátkeho doletu. Dohoda New START je preto jedinou platnou zmluvou medzi oboma veľmocami, hoci na nej Rusko pozastavilo svoju účasť po začiatku vojny na Ukrajine.