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Rusko zneškodnilo stovky ukrajinských dronov, Kyjev hlási obete
Po dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v meste Usť-Labinsk na juhu Ruska, oznámili miestne úrady. O zranených neboli hlásené žiadne správy.
Autor TASR
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Moskva 6. júna (TASR) - Rusko v sobotu oznámilo, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených 86 bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko. Leningradská oblasť zahŕňa Petrohrad aj dôležité baltské prístavy.
Medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), v minulosti nazývané aj „ruský Davos“, sa končí v sobotu, deň po tom, ako na ňom vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Počas prvého dňa konferencie zasiahli ukrajinské drony ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, ktorý je zároveň Putinovým rodným mestom.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci protivzdušná obrana zničila celkovo 376 ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brianskou, Kalužskou, Kurskou, Leningradskou, Novgorodskou, Oriolskou, Pskovskou, Rostovskou, Riazanskou, Smolenskou, Tverskou a Tulskou oblasťou, nad Moskovskou oblasťou, Krymskou republikou, Abcházskou republikou a nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Na juhu Ukrajiny zase našli telá dvoch mužov, ktorí boli nezvestní po útoku na Záporožie, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia pri ruských dronových a delostreleckých útokoch, napísal na Telegrame gubernátor Oleksandr Hanža.
Po dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v meste Usť-Labinsk na juhu Ruska, oznámili miestne úrady. O zranených neboli hlásené žiadne správy.
Ruské sily tiež v sobotu zostrelili deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol skôr primátor mesta Sergej Sobjanin.
„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených 86 bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko. Leningradská oblasť zahŕňa Petrohrad aj dôležité baltské prístavy.
Medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), v minulosti nazývané aj „ruský Davos“, sa končí v sobotu, deň po tom, ako na ňom vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Počas prvého dňa konferencie zasiahli ukrajinské drony ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, ktorý je zároveň Putinovým rodným mestom.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci protivzdušná obrana zničila celkovo 376 ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brianskou, Kalužskou, Kurskou, Leningradskou, Novgorodskou, Oriolskou, Pskovskou, Rostovskou, Riazanskou, Smolenskou, Tverskou a Tulskou oblasťou, nad Moskovskou oblasťou, Krymskou republikou, Abcházskou republikou a nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Na juhu Ukrajiny zase našli telá dvoch mužov, ktorí boli nezvestní po útoku na Záporožie, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia pri ruských dronových a delostreleckých útokoch, napísal na Telegrame gubernátor Oleksandr Hanža.
Po dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v meste Usť-Labinsk na juhu Ruska, oznámili miestne úrady. O zranených neboli hlásené žiadne správy.
Ruské sily tiež v sobotu zostrelili deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol skôr primátor mesta Sergej Sobjanin.