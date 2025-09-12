< sekcia Zahraničie
Rusko zneškodnilo v noci 221 ukrajinských dronov, tvrdí ministerstvo
Rezort obrany tvrdí, že viac než polovica dronov prenikla do Brianskej a Smolenskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 12. septembra (TASR) — Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho sily v noci zneškodnili 221 ukrajinských dronov. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najvyšších počtov zostrelených ukrajinských dronov nad územím Ruska počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny, informuje TASR.
Rezort obrany tvrdí, že viac než polovica dronov prenikla do Brianskej a Smolenskej oblasti. Nad Leningradskou oblasťou zostrelili ruské sily 28 dronov.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko na platforme Telegram informoval, že po prieniku ukrajinských dronov vypukol na jednom z plavidiel v prístave Primorsk požiar, ktorý sa však podarilo uhasiť. Požiar vypukol aj na čerpacej stanici v Primorsku, hasiči ho medzičasom uhasili. Pri požiari sa podľa gubernátora nik nezranil.
AFP pripomína, že k tomuto útoku dronmi došlo po tom, čo bol počas ruského útoku na Ukrajinu v noci na stredu narušený vzdušný priestor Poľska. Radary zachytili najmenej 19 dronov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá.
Poľské ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po tomto incidente vyhlásila, že Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor. Aj ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že išlo o zámernú eskaláciu zo strany Moskvy. Ruskí predstavitelia tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že išlo o ruské drony.
