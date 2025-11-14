< sekcia Zahraničie
Rusko zničilo 216 ukrajinských dronov, poškodili ropný sklad
Agentúra Reuters upozornila, že nedokázala nezávisle overiť správy o útoku a ukrajinskí predstavitelia sa k nim bezprostredne nevyjadrili.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na piatok poškodil v ruskom čiernomorskom meste Novorossijsk ropný sklad, obytné budovy a loď v prístave, oznámili podľa agentúry Reuters regionálne úrady. Zranenia podľa nich utrpeli traja členovia posádky plavidla. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 216 ukrajinských dronov, píše TASR.
Úlomky zničených dronov poškodili najmenej štyri bytové domy a v niekoľkých bytoch vybili okná, uviedlo operačné veliteľstvo ruského Krasnodarského kraja, na západe ktorého Novorossijsk leží. Ukrajinský útok tiež spôsobil požiar v ropnom sklade v prekladisku, hasičom sa ho podarilo dostať pod kontrolu.
Ministerstvo obrany v Moskve prostredníctvom siete Telegram oznámilo, že 66 dronov bolo zostrelených nad Krasnodarským krajom, 59 dronov nad Čiernym morom a 45 nad Saratovskou oblasťou. Zvyšné bezpilotné lietadlá zneškodnila protivzdušná obrana nad viacerými ruskými oblasťami.
