Kyjev 25. mája (TASR) - Rusko zničilo alebo poškodilo najmenej 56 ukrajinských škôl takým spôsobom, ktorý naznačuje možný vojnový zločin. V stredu o tom informovala agentúra Associated Press (AP).



Situáciu nezávisle preverili AP a investigatívny dokumentárny program Frontline americkej verejnoprávnej organizácie PBS.



Ukrajinská vláda uvádza, že Rusko ostreľovalo vyše 1000 škôl a z nich 95 zničilo. Tento počet pravdepodobne predstavuje len zlomok možných ruských vojnových zločinov spáchaných počas konfliktu a zoznam je denne aktualizovaný.



Učiteľka zemepisu Elena Kudriková ležala mŕtva na dlážke v škole vo východoukrajinskom meste Horlovka. Medzi troskami okolo nej boli rozhádzané knihy a papiere s krvavými škvrnami.



V rohu bolo ďalšie telo bez života, ohnuté na kancelárskej stoličke, s otvorenou ranou na boku - patrilo zástupkyni riaditeľa Elene Ivanovovej.



"Je to pre nás tragédia... je to tragédia pre deti," povedal riaditeľ školy Sergej But, ktorý stál krátko po útoku pred tehlovou budovou školy.



O niekoľko kilometrov ďalej v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti zničila kazetová bomba predškolské zariadenie Sonečko a zabila dieťa. Pred vchodom ležali v kalužiach krvi dve ďalšie telá.



Napriek rozsiahlemu ničeniu a skaze vzdelávacej infraštruktúry odborníci na vojnové zločiny tvrdia, že dokázať zámerné útočenie ruských síl na jednotlivé školy je ťažké.



Ruskí predstavitelia popierajú, že cielia na civilnú infraštruktúru, a miestne médiá v Rusmi obsadenej Horlovke uvádzajú, že ukrajinské sily sa údajne pokúšali znovu dobyť oblasť a práve ony majú na svedomí útok na školu, kde boli zabité dve učiteľky.



Následky tejto skazy sú však neodškriepiteľné, cituje britský denník Guardian agentúru AP.



Riaditeľ komunikácie Detského fondu OSN (UNICEF) Toby Fricker, ktorý je v súčasnosti na Ukrajine, súhlasil: "Škola je na mnohých miestach často srdcom komunity a je stredobodom každodenného života."



Vojna stále trvá, preto milióny detí majú online vyučovanie. Medzinárodná organizácia na pomoc deťom Save the Children uviedla, že pracuje spolu s vládou na zavedení programov dištančného vyučovania pre študentov v 50 školách. UNICEF sa takisto snaží pomáhať s online výučbou.



"Vzdelávanie každého dieťaťa je základom pre predchádzanie závažného porušovania ich práv," napísala organizácia Save the Children vo vyhlásení pre AP.