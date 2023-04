Kyjev 27. apríla (TASR) - Rusko zničilo most v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedol vo štvrtok oblastný gubernátor Viačeslav Čaus. TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.



Čaus do telefónu povedal, že ruské ostreľovanie ťažkými zbraňami zničilo most cez rieku Sudosť. Spájal dediny Muravi a Hremiač neďaleko mesta Novhorod-Siverskyj približne 45 kilometrov od hranice s Ruskom.



Šéf vojenskej administratívy okresu Novhorod-Siverskyj, Serhij Serhijenko, uviedol: "Mosty ponad rieky v okrese sú ostreľované už niekoľko týždňov. To znemožňuje poskytovanie služieb obyvateľom v obvyklom rozsahu: dovážanie potravín a iných potrieb. A obmedzuje to pohyb ústredných samosprávnych orgánov."