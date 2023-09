Rusko zničilo tri ukrajinské námorné drony pri útoku na Krymský most

Moskva 2. septembra (TASR) — Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno oznámilo, že v noci boli zničené tri ukrajinské námorné drony, ktoré chceli zaútočiť na Krymský most spájajúci Rusko s okupovaným polostrovom Krym. Informovalo o tom ruské vysielanie BBC.



Prvý útok sa podľa ministerstva odohral v piatok okolo 23.15 h moskovského času (22.15 h SELČ). Poloponorný čln bez posádky bol "včas odhalený a zničený" v Čiernom mori.



Ďalšie dva námorné drony sa pokúsili zaútočiť na Krymský most v sobotu o 02.10 a 02.20 h moskovského času (01.10 a 01.20 h SELČ). Oba boli takisto zničené.



V dôsledku týchto incidentov bola od polnoci do tretej hodiny rannej prerušená doprava na Krymskom moste.



Ukrajinská strana sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila.



Kyjev sa však prihlásil k zodpovednosti za útok dvoma námornými dronmi na Krymský most, ku ktorému došlo 17. júla a zomreli pri ňom dvaja ľudia.



Takmer 20-kilometrový strategicky dôležitý most cez Kerčský prieliv bol vážne poškodený pri výbuchu v októbri 2022. Podľa ruských predstaviteľov ho spôsobila explózia kamióna naloženého výbušninami.