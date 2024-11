Rusko: Menšia podpora pre Ukrajinu by bola pre vojakov rozsudkom smrti

New York 27. novembra (TASR) - Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij v stredu uviedol, že akékoľvek rozhodnutie administratívy novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa o znížení podpory pre Ukrajinu by znamenalo pre ukrajinské jednotky "rozsudok smrti". Poľanskij zároveň obvinil Kyjev, že sa snaží zatiahnuť krajiny NATO do priameho konfliktu s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Aj keď si odmyslíme predpoveď, že Donald Trump zníži pomoc Ukrajine, čo by pre ukrajinskú armádu znamenalo v podstate rozsudok smrti, je čoraz jasnejšie, že on a jeho tím v každom prípade vykonajú audit pomoci poskytovanej Kyjevu," uviedol Poľanskij v prejave pred Bezpečnostnou radou OSN.



Poľanskij taktiež povedal, že ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oprávnene znepokojilo znovuzvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta.



Diplomat pripomenul, že Rusko opakovane ponúkalo rokovania, ale Ukrajina a jej západní spojenci uprednostnili eskaláciu.



Zástupca ruského veľvyslanca ďalej upozornil, že rozhodnutie prezidenta Joea Bidena a jeho európskych spojencov povoliť Ukrajine použitie rakiet dlhého doletu ďaleko v ruskom vnútrozemí "postavilo svet na pokraj globálneho jadrového konfliktu".