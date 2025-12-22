< sekcia Zahraničie
Rusko zníži počet štátom financovaných miest pre študentov
Autor TASR
Moskva 22. decembra (TASR) - Ruská vláda plánuje v akademickom roku 2026/27 zrušiť 45.000 štátom financovaných miest pre študentov na vysokých školách, oznámil v pondelok ruský minister školstva a vedy Valerij Falkov. Ako dôvod uviedol nízku kvalitu výučby a nesúlad medzi zručnosťami absolventov a potrebami trhu práce, TASR o tom píše podľa správy webu The Moscow Times.
Podľa Falkova sa zruší približne 13 percent štátom financovaných miest a postihnúť to môže najmä súkromné vysoké školy, ktoré neponúkajú dostatočne kvalitné vzdelávacie programy. Pripustil, že niektoré to nemusia prežiť.
Podľa úradov je cieľom tohto opatrenia obmedziť ponuku absolventov v približne 40 odboroch produkujúcich viac absolventov, než ich pracovný trh potrebuje. Týka sa to ekonómie, práva, manažmentu či verejnej správy.
Začiatkom tohto roka vláda začala regulovať počet miest bezplatného štúdia na verejných aj súkromných vysokých školách. Minister Falkov uviedol, že v roku 2025 bolo najobľúbenejším štátom financovaným odborom strojárstvo.
Tieto kroky súvisia s pokynmi prezidenta Vladimira Putina, aby sa vysokoškolské vzdelávanie zosúladilo s ekonomickými a technologickými prioritami Ruska s vyšším dôrazom na technické odbory.
