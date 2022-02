Rusko znížilo počet svojich diplomatických zamestnancov na Ukrajine

Moskva 12. februára (TASR) - Rusko stiahlo z Ukrajiny časť svojich diplomatických zamestnancov pre obavy z "provokácií zo strany kyjevského režimu alebo tretích krajín". Oznámila to v sobotu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, podľa ktorej však ruské veľvyslanectvo na Ukrajine stále plní svoje hlavné funkcie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a AFP.



"V tejto situácii, keď sa obávame možných provokácií zo strany kyjevského režimu alebo tretích krajín, sme sa naozaj rozhodli do istej miery optimalizovať personálne obsadenie ruskej zahraničnej misie na Ukrajine. Upozorňujem však na to, že naše veľvyslanectvo a konzuláty naďalej plnia svoje hlavné funkcie," uviedla Zacharovová.



Aj samotné ruské veľvyslanectvo v Kyjeve potvrdilo, že v súčasnosti "optimalizuje personálny rozpis a ďalej funguje v normálnom režime".



"Vzhľadom na významný vplyv, ktorý Washington a Londýn majú na Kyjev, a na ich rolu pri riadení procesov na Ukrajine... sme prišli k záveru, že naši americkí a britskí kolegovia očividne vedia o nejakých silových akciách, ktoré sa pripravujú na Ukrajine a ktoré môžu skomplikovať situáciu v sfére bezpečnosti," uviedla Zacharovová.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu môže prísť kedykoľvek, možno ešte pred koncom tohtoročných zimných olympijských hier v Pekingu, ktoré trvajú do 20. februára.



Na odchod z Ukrajiny z obáv pred ruskou inváziou vyzvala svojich zamestnancov s výnimkou kľúčového personálu aj diplomatická služba Európskej únie. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v piatok taktiež informovalo, že sa chystá evakuovať rodinných príslušníkov svojich diplomatov a zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kyjeve, čo zdôvodnilo "zhoršením situácie" na Ukrajine.



Agentúra AP tiež informovala, že americké ministerstvo zahraničných vecí plánuje v sobotu skoro ráno oznámiť, že všetci americkí zamestnanci veľvyslanectva v Kyjeve budú musieť opustiť Ukrajinu pre obavy z ruskej invázie.



Viaceré krajiny vrátane USA, Británie, Estónska, či Lotyšska pritom už vyzvali svojich občanov, aby opustili Ukrajinu.