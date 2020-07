Rusko znovu otvorí svoje veľvyslanectvo v Líbyi, oznámil Lavrov

Moskva 3. júla (TASR) - Rusko sa rozhodlo znovu otvoriť svoje veľvyslanectvo v Líbyi, aj keď ruský chargé d'affaires bude dočasne sídliť v susednom Tunisku. V piatok o tom informovala tlačová agentúra Interfax, pričom citovala ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré náletmi podporila aj vojenská aliancia NATO. Toto povstanie viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího, k jeho smrti, ale aj k boju o moc v krajine, ktorý trvá od roku 2014.



Momentálne má Líbya dve navzájom si konkurujúce vlády: vládu národnej jednoty (GNA), ktorá sídli v Tripolise a má podporu OSN, a druhú v meste Tobruk na východe krajiny, za ktorou stojí Ruskom podporovaný maršal Chalífa Haftar. Haftarovou baštou je východolíbyjské mesto Benghází.



Rusko evakuovalo svojich diplomatov z Líbye v októbri roku 2013 po tom, ako ozbrojená frakcia zaútočila na jeho veľvyslanectvo v Tripolise. Líbyjské orgány v dôsledku útoku uznali, že nie sú schopné zaručiť bezpečnosť ruských diplomatov.



Lavrov, ktorý v piatok prijal predsedu prohaftarovského parlamentu Ákilu Sáliha, ubezpečil, že Rusko sa bude naďalej usilovať o vyriešenie líbyjskej krízy, a to ako prostredníctvom multilaterálnych iniciatív, tak aj bilaterálne, so všetkými politickými silami Líbye, "bez výnimky".



Šéf ruskej diplomacie podľa agentúry TASS zopakoval, že Rusko vychádza z faktu, že líbyjský konflikt "nemá vojenské riešenie a že všetky rozpory sa môžu a mali by sa vyriešiť politickými metódami pri rokovacom stole so samotnými Líbyjčanmi".



Rusko podľa Lavrova podporuje všetky posledné mierové iniciatívy - nedávnu výzvu na zastavenie bojov počas posvätného mesiaca ramadán aj tzv. káhirskú deklaráciu o prímerí prijatú 6. júna egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a Sálihom.



Lavrov uviedol, že dokument prijatý v Káhire "zapadá do rámca rozhodnutí medzinárodnej konferencie o Líbyi v Berlíne a môže byť dobrým základom vnútrolíbyjských diskusií".



Rusko podľa Lavrova víta aj kroky smerujúce k obnoveniu diplomatickej prítomnosti Líbye v sýrskom Damasku, pretože prítomnosť diplomatov arabských krajín podľa neho napomáha riešeniu konfliktu v Sýrii.



Dodal, že Rusko očakáva, že Sýria sa čoskoro vráti do Ligy arabských štátov (LAŠ). Členstvo Sýrie v tejto organizácii bolo pozastavené v novembri 2011 práve v dôsledku vypuknutia ozbrojeného konfliktu v tejto krajine.