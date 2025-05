Zomrel oceňovaný baletný tanečník a choreograf Jurij Grigorovič

Moskva 19. mája (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel v pondelok legendárny predstaviteľ ruského baletu Jurij Grigorovič, ktorý bol tri desaťročia choreografom moskovského divadla Boľšoj teatr (Veľké divadlo). TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.



Grigorovič sa narodil 2. januára 1927 vo vtedajšom Leningrade (dnešnom Petrohrade) v baletnej rodine. Jeho kariéra tanečníka a neskôr choreografa trvala 80 rokov. Väčšinu z nich bol umeleckou hnacou silou divadla Boľšoj teatr, ktoré údajne viedol železnou rukou.



„Zomrel Jurij Grigorovič, jedna z kľúčových postáv svetového baletu druhej polovice 20. storočia,“ oznámilo samotné divadlo na sociálnych sieťach. „Skončila sa jedna éra,“ uviedlo zase petrohradské Mariinské divadlo, v ktorom svoju kariéru odštartoval.



Nastúpil tam po skončení miestnej baletnej školy a do roku 1961 bol baletným tanečníkom a následne choreografom. V roku 1964 sa presunul do Veľkého divadla, kde bol najskôr baletným majstrom a následne hlavným choreografom. Preslávil sa inscenáciami klasických diel ako Luskáčik, Labutie jazero či Kamenný kvet.



„Dokázal v umelcoch vidieť to, čo sme si my sami nevšimli. Pomohol nám odviazať sa (na javisku), prinútil nás precítiť a prežiť každý okamih," povedal pre ruskú tlačovú agentúru TASS hlavný tanečník divedla Boľšoj teatr Denis Roďkin.



Grigorovič bol aj choreografom tanečných predstavení na otváracom ceremoniáli Letných olympijských hier v Moskve v roku 1980 a predsedal rôznym baletným súťažiam vrátane prestížnej Benois de la Danse, známej aj ako „baletné Oscary“.



Z divadla Boľšoj teatr odišiel v roku 1995 po obvineniach, že inštitúcia počas posledného desaťročia z jeho 30-ročného pôsobenia umelecky stagnovala. Opäť sa tam však vrátil v roku 2008 ako choreograf a baletní kritici tvrdili, že na najslávnejšej ruskej baletnej scéne bol aj naďalej impozantnou postavou. Počas svojej kariéry dostal množstvo prestížnych domácich i zahraničných ocenení.