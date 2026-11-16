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Rusko zostrelilo približne 139 dronov cielených na Moskvu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že na trojstrannom americko-rusko-čínskom summite by sa lídri mohli baviť o prerozdelení vplyvu podobne ako počas druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Moskva 16. novembra (TASR) - Rusko v noci na pondelok zachytilo viac ako 100 dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol tamojší primátor Sergej Sobianin. Došlo k tomu len niekoľko dní pred trojstranným stretnutím prezidentov Číny, Ruska a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ruská protivzdušná obrana zachytila približne 139 dronov, ozrejmil Sobianin v príspevkoch na platforme Telegram. „Špecialisti zo záchranných zložiek zasahujú na mieste, kam dopadli trosky,“ uviedol starosta ruskej metropoly.
Čína medzitým potvrdila, že vo štvrtok sa uskutočnia rokovania medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom v čínskom meste Šen-čen. Trump chce hovoriť o obmedzení jadrového arzenálu a pravdepodobne sa bude venovať aj vojne v Iráne. Neočakáva sa, že sa líder USA bude zaoberať vojnou na Ukrajine, uviedli americkí predstavitelia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že na trojstrannom americko-rusko-čínskom summite by sa lídri mohli baviť o „prerozdelení vplyvu“ podobne ako počas druhej svetovej vojny.
Ruská protivzdušná obrana zachytila približne 139 dronov, ozrejmil Sobianin v príspevkoch na platforme Telegram. „Špecialisti zo záchranných zložiek zasahujú na mieste, kam dopadli trosky,“ uviedol starosta ruskej metropoly.
Čína medzitým potvrdila, že vo štvrtok sa uskutočnia rokovania medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom v čínskom meste Šen-čen. Trump chce hovoriť o obmedzení jadrového arzenálu a pravdepodobne sa bude venovať aj vojne v Iráne. Neočakáva sa, že sa líder USA bude zaoberať vojnou na Ukrajine, uviedli americkí predstavitelia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že na trojstrannom americko-rusko-čínskom summite by sa lídri mohli baviť o „prerozdelení vplyvu“ podobne ako počas druhej svetovej vojny.