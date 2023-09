Rusko zrejme začalo posilňovať základne pri fínskych hraniciach

Moskva 10. septembra (TASR) - Rusko začalo posilňovať svoje vojenské základne ležiace pri hraniciach s Fínskom, vyplýva z družicových záberov zverejnený na fínskom spravodajskom portáli Yle.fi. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy a denníka The Guardian.



Na záberoch vidieť, že Rusko nechalo vybudovať nové sklady určené pre uskladnenie a údržbu vojenských vozidiel vo vojenskom skladisku v Petrozavodsku a na vojenskej základni Alakurtti. Okrem toho tam prišlo aj k navýšeniu vybavenia.



Ide pritom o vôbec prvé viditeľné znaky toho, že Rusko začalo investovať do pripravenosti na svojich vojenských základniach pri Fínsku po mnohých rokoch bez aktivity, píše Yle. Podľa fínskeho ministra obrany Anttiho Häkkänena to však nepredstavuje pre fínsku bezpečnosť okamžitú hrozbu.



Tieto vylepšenia pritom môžu súvisieť so zámerom Ruska dodávať zo základne v Petrozavodsku vybavenie na ukrajinský front. Podľa nemenovaného fínskeho majora vo výslužbe sa totiž zdá, že skladisko v Petrozavodsku bolo vybudované pre údržbu vybavenia.



Fínsko vstúpilo začiatkom apríla tohto roka do Severoatlantickej aliancie a stalo sa jej 31. členskou krajinou. Fínsko má s Ruskom 1340-kilometrovú hranicu a jeho vstupom do NATO sa celková dĺžka hraníc NATO s Ruskom zdvojnásobila.



Moskva v apríli označila členstvo Fínska v NATO za "útok na bezpečnosť" Ruska a vyhlásila, že "podnikne protiopatrenia... v taktickej a strategickej rovine".