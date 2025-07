Rusko zrejme zrušilo vojensko-technické fórum Armáda-2025, píšu médiá

Moskva 18. júla (TASR) - Rusko zrejme zrušilo účasť verejnosti na tohtoročnom medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda-2025, na ktorom zvyčajne prezentuje svoje najnovšie zbrane a vojenské inovácie. V krajine ide o najväčšie a zároveň najprestížnejšie podujatie svojho druhu, konať sa malo neďaleko Moskvy od 11. do 14. augusta. Informoval o tom denník The Moscow Times, píše TASR.



O úplnom zrušení fóra tento týždeň písali ukrajinské aj ruské médiá, úrady to ale zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Prokremeľský denník Izvestija v stredu s odvolaním sa na nemenovaný zdroj tvrdil, že podujatie sa vôbec neuskutoční. To isté napísali aj noviny Kommersant, ktorým to vraj potvrdilo viacero zdrojov z prostredia obranného priemyslu.



Oficiálna webová stránka fóra v súčasnosti však naďalej funguje, uvádza pre podujatie dátum od 11. do 14. augusta 2025 a tiež špecifikuje, že tento rok je určené výlučne pre odborné publikum. Preto by sa malo konať v uzavretom režime bez prístupu verejnosti, uviedol Kommersant.



Na internetovej stránke hostiteľa, ktorým je kongresové a výstavné centrum Patriot v meste Kubinka, sa však podujatie medzi akciami plánovanými na tento rok nevyskytuje. Najbližšie je na september avizovaný Medzinárodný technologický kongres.



Ukrajinské médiá vrátane portálov Militarnyj a RBC Ukraine zase uviedli, že k zrušeniu podujatia došlo v súvislosti s nedávnymi útokmi ukrajinských dronov. V máji bol pravdepodobne ukrajinský dron dlhého doletu použitý na zasiahnutie cieľa na území parku Patriot.



Denník Izvestija označil fórum Armáda za hlavnú výstavnú udalosť ruského ministerstva obrany, ktorá sa koná každoročne od roku 2015. Svojho času sa podujatie konalo sedem dní, vlani ho skrátili na tri dni.