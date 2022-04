Rusko zruší covidové obmedzenia pre 52 „spriatelených“ krajín

Moskva 4. apríla (TASR) - Rusko zruší po 9. apríli cestovné obmedzenia zavedené v dôsledku koronavírusovej pandémie pre 52 "spriatelených" krajín, ktoré sa nepridali k Západu a neuvalili na Moskvu sankcie za inváziu na Ukrajinu. Oznámil to v pondelok ruský premiér Michail Mišustin, ktorého citovala agentúra Reuters.



Rusko tak obnoví lety z a do Argentíny, Juhoafrickej republiky a ďalších "spriatelených krajín", spresnil Mišustin.



Rusko zaviedlo rozsiahle cestovné obmedzenia v marci 2020 - na začiatku pandémie. Mnohé z týchto reštrikcií stále platia, Rusko však už postupne rozširovalo aj zoznam krajín považovaných za "bezpečné", pre ktoré uvoľňovalo obmedzenia týkajúce leteckej dopravy, pripomína Reuters.



Ruské úrady oznámili, že medzi ďalšie krajiny, do ktorých sa po 9. apríli obnovia lety, patria Alžírsko, Čína, Libanon, Peru či Pakistan. Premiér Mišustin zároveň dodal, že Rusko uvoľní aj cestovné obmedzenia týkajúcej sa jeho pozemných hraníc s Čínou.



Reuters pripomína, že Rusko zatvorilo v ostatnom čase svoj vzdušný priestor pre dovedna 36 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Reagovalo tak na obdobné sankcie, ktoré voči jeho aerolíniám aj leteckému priemyslu uvalil Západ pre inváziu na Ukrajinu.