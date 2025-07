Rusko zrušilo prehliadku vojenského námorníctva

Moskva 27. júla (TASR) – Rusko v nedeľu oznámilo, že každoročná prehliadka ruského vojenského námorníctva v Petrohrade bola zrušená z bezpečnostných dôvodov. Bližšie podrobnosti však nezverejnili, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Súvisí to so všeobecnou situáciou. Bezpečnostné dôvody majú najvyššiu prioritu,“ uviedol podľa ruských tlačových agentúr hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Prehliadka vojenskej flotily mala byť vrcholom nedeľňajších osláv Dňa vojenského námorníctva Ruska, ktorý v krajine po štyroch desaťročiach obnovili v roku 2017. Úrady v Petrohrade však v piatok bez spresnenia dôvodu uviedli, že podujatie zrušili.



Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu navštívil Petrohrad a vo videoposolstve sa prihovoril vojakom, ktorí sa zúčastnili na rozsiahlych námorných cvičeniach Júlová búrka. „Našou hlavnou úlohou je zaistiť bezpečnosť Ruska a pevne chrániť zvrchovanosť a národné záujmy,“ vyhlásil podľa Kremľa.



Prehliadky vojenských plavidiel zrušili aj v Kaliningradskej oblasti pri Baltskom mori a vo Vladivostoku na ďalekom východe, informovala agentúra AP. Obmedzenie osláv Dňa vojenského námorníctva dala do súvisu s obavami z ukrajinských dronových útokov.



Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že počas uplynulej noci zostrelili približne 100 ukrajinských dronov. Najmenej desať z nich zachytili v Leningradskej oblasti v okolí Petrohradu, kde utrpela zranenia jedna žena, uviedol oblastný gubernátor Alexandr Drozdenko.



Dronový útok narušil aj prevádzku petrohradského letiska Pulkovo, ktoré pozastavilo desiatky letov.