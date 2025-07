Rusko zrušilo tohtoročné vojensko-technické fórum Armáda-2025

Moskva 19. júla (TASR) - Rusko zrušilo tohtoročné medzinárodné vojensko-technické fórum Armáda-2025, ktoré sa malo konať od 11. do 14. augusta neďaleko Moskvy, potvrdili v sobotu organizátori, na ktorých sa odvolala agentúra TASS. Podľa nich bolo podujatie odložené na neskorší, bližšie nespresnený termín. Dôvod tohto rozhodnutia neuviedli, informovala agentúra DPA.



Fórum Armáda je najväčším a zároveň najprestížnejším podujatím svojho druhu v Rusku, ktoré na ňom zvyčajne prezentuje svoje najnovšie zbrane a vojenské inovácie. Od roku 2015 sa každoročne koná v kongresovom a výstavnom centre Patriot v meste Kubinka v Moskovskej oblasti.



Podľa oficiálnej webovej stránky sa na tohtoročnom podujatí očakávalo viac ako 1500 účastníkov a vystavených malo byť viac ako 28.000 položiek, napríklad dronov. V roku 2024 boli pozvané delegácie z viac ako 100 krajín.



O úplnom zrušení fóra tento týždeň písali ukrajinské aj ruské médiá. Prokremeľský denník Izvestija v stredu s odvolaním sa na nemenovaný zdroj tvrdil, že podujatie sa vôbec neuskutoční. To isté napísali aj noviny Kommersant, ktorým to vraj potvrdilo viacero zdrojov z prostredia obranného priemyslu. Na webovej stránke sa pôvodne uvádzalo, že tento rok je fórum určené výlučne pre odborné publikum. Napokon bolo podľa organizátorov presunuté na iný termín, ktorý však neoznámili.



Ukrajinské médiá vrátane portálov Militarnyj a RBC Ukraine tvrdili, že k zrušeniu podujatia došlo v súvislosti s nedávnymi útokmi ukrajinských dronov. V máji bol pravdepodobne ukrajinský dron dlhého doletu použitý na zasiahnutie cieľa na území parku Patriot.



Fórum Armáda je podľa DPA najdôležitejšou platformou ruského ministerstva obrany, ktoré ho využíva na získavanie podpory pre vojenský export a nadväzovanie partnerstiev. Svojho času sa konalo sedem dní, vlani ho skrátili na tri dni.