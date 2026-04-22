Rusko zrušilo verejný prístup k súdnym štatistikám
Autor TASR
Moskva 22. apríla (TASR) - Rusko zrušilo prístup k doteraz verejným súdnym štatistikám za uplynulé dve desaťročia, čo médiám a organizáciám na ochranu ľudských práv zhorší sledovanie trestných stíhaní a právnych trendov v krajine. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Sekcia so štatistikami o trestných, občianskoprávnych a správnych veciach na webovej stránke Najvyššieho súdu je cez priamy odkaz prázdna, informoval exilový portál Viorstka. Pri pokusoch o otvorenie z domovskej stránky sa zobrazí správa o „dočasnej nedostupnosti“ informácií. Údaje boli v pondelok dostupné.
Najvyšší súd mal podľa existujúcich predpisov zverejniť údaje za druhú polovicu roka 2025 do 20. apríla, podľa spravodajskej agentúry Sever.Realii to neurobil. Na sociálnej sieti VKontakte zmizol odkaz na štatistický archív.
Súdne štatistiky umožňovali sledovať trestné činy vlastizrada, šírenie „falošných správ“ o armáde, „diskreditácia“ armády, sabotáž a ospravedlňovanie terorizmu. Túto právnu kvalifikáciu súdy používajú proti kritikom invázie na Ukrajinu.
Poskytovali tiež prehľad o trestnej činnosti príslušníkov armády a koľko ľudí sa vyhlo väzenskému trestu podpísaním zmluvy o vojenskej službe.
Súdy začali v minulom roku odstraňovať informácie o žalobách, ktoré sa snažili vyhlásiť jednotlivcov za mŕtvych alebo nezvestných. To komplikuje úsilie o čo najpresnejšie posúdenie ruských strát.
Podľa správ z médií boli od roku 2022 čiastočne alebo úplne utajené údaje z najmenej 14 vládnych orgánov. Generálna prokuratúra prestala aktualizovať štatistiky kriminality a Federálna väzenská služba nezverejňuje údaje o úmrtnosti a chorobnosti väzňov.
V dôsledku prudkého nárastu zranení počas vojny boli stiahnuté údaje o počte ľudí so zdravotným postihnutím. Podľa odhadov Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a vysokopostaveného ruského zdroja bolo ťažko zranených približne 400.000 ruských vojakov.
Vláda tiež uzavrela colné štatistiky, údaje o zložení devízových rezerv centrálnej banky a finančné informácie nezverejňujú ani veľké spoločnosti.
V roku 2023 boli utajené údaje o produkcii ropy a plynu, štatistiky o produkcii benzínu a nafty nasledovali v roku 2024 po sérii útokov ukrajinských dronov.
Úrady odstránili v roku 2025 aj údaje o dĺžke života a demografické štatistiky, keď pôrodnosť klesla na najnižšiu úroveň v histórii a prirodzený úbytok populácie dosahuje 600.000 ľudí.
