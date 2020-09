Rusko zvažovalo o zriadení výboru na objasnenie otrávenia Navaľného

Rím 10. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin hodlal podľa talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho zriadiť výbor na vyšetrovanie otrávenia opozičného lídra Alexeja Navaľného. Napísala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Navaľného, najznámejšieho Putinovho kritika, previezli v auguste do Berlína, kde podstupuje liečbu po tom, ako sa jeho zdravotných stav náhle zhoršil počas vnútroštátneho letu v Rusku. Nemecké úrady tvrdia, že bol otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok. Podľa Kremľa však Rusko dosiaľ nevidelo žiadne dôkazy podporujúce takéto tvrdenie.



"Prezident Putin ma (počas nedávnej konverzácie) ubezpečil, že Rusko plánuje objasniť, čo sa stalo (s Navaľným), a povedal mi, že ustanoví vyšetrovací výbor, pričom je pripravený spolupracovať s nemeckými úradmi," povedal Conte v rozhovore pre taliansky denník Il Foglio.



"Spolupráca je najlepším spôsobom na to, aby táto dramatická udalosť negatívne neovplyvnila vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom," dodal predseda talianskej vlády.



Kremeľ túto informáciu následne poprel s tým, že došlo k nedorozumeniu. Putinov hovorca Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Moskva nevidí dôvod na takýto krok.



Podľa štvrtkovej správy stanice Sky News je Navaľnyj schopný znovu rozprávať a jeho zdravotný stav sa postupne zlepšuje. Úrady zároveň posilnili jeho policajnú ochranu v berlínskej nemocnici.



Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel, ktorý sa odvoláva na ruskú investigatívnu webovú stránku Bellingcat, si Navaľnyj pravdepodobne pamätá detaily súvisiace so svojím kolapsom. "Jeho vyjadrenia by mohli byť nebezpečné pre ľudí stojacich za týmto útokom," napísal Der Spiegel.



Podľa nemeckých úradov, ktoré od Ruska požadujú vysvetlenie, išlo o pokus o jeho zavraždenie.



Kremeľ vo štvrtok odsúdil ako "neprijateľné" vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, že za prípadom môžu byť vysokopostavení ruskí činitelia, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



"Považujeme za neprijateľné všetky priame aj nepriame tvrdenia, že v danom prípade figurujú ruskí predstavitelia," vyhlásil vo štvrtok Peskov. Reakcia Kremľa prišla po tom, ako Pompeo naznačil "značnú šancu", že otrávenie opozičného lídra nariadili vysokopostavení ruskí činitelia.