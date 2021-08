Rusko zvažuje charterové lety na evakuáciu Rusov z Afganistanu

Moskva 18. augusta (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Afganistane v stredu informovalo, že zvažuje opatrenia na zabezpečenie charterových letov na evakuáciu svojich občanov z Afganistanu.



"Uvažujeme o opatreniach, ktoré by zaistili charterové lety tak, aby zodpovedali potrebám ruských občanov. Pokúsime sa pomôcť všetkým," uviedlo veľvyslanectvo, ktoré citovala agentúra TASS.



Na otázku o lietadle ruskej spoločnosti Utair, ktoré vzlietlo v Moskve a v stredu pristálo v afganskej metropole Kábul, veľvyslanectvo odpovedalo, že nie je určené na evakuáciu Rusov.



"Lietadlo Utair, ktoré priletelo do Kábulu, nie je určené na evakuáciu ruských občanov. Prenajala si ho Asistenčná misia OSN v Afganistane. Pokiaľ vieme, UNAMA vykonáva rutinnú rotáciu personálu. Formát misie bol zmenený na humanitárny. Potrebuje nový personál. Obnoví operáciu v Kundúze, Džalalabade a Kandaháre, keď sa situácia stabilizuje," uviedlo veľvyslanectvo.



Afganské hnutie Taliban vstúpilo do Kábulu 15. augusta bez toho, aby narazilo na akýkoľvek odpor, a mesto dostalo pod kontrolu do niekoľkých hodín. Prezident Afganistanu Ašraf Ghaní vzápätí oznámil, že odstupuje z úradu, aby zabránil krviprelievaniu, a krátko nato opustil krajinu, poznamenal TASS.