Rusko zvažuje obnovenie inšpekcií v rámci dohody o jadrových zbraniach

Moskva 29. septembra (TASR) - Rusko zvažuje obnovenie inšpekcií v rámci dohody o kontrole jadrových zbraní, ktorú podpísalo so Spojenými štátmi. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Zacharovová uviedla, že Rusko v rámci tejto dohody zvažuje aj možnosť osobných stretnutí komisie predstaviteľov Spojených štátov a Ruska.



Dohoda o znížení počtu strategických zbraní (START) obmedzila počet strategických jadrových hlavíc a odpaľovacích zariadení. Určuje tiež podmienky pre kontrolu jadrových arzenálov oboch krajín, vysvetľuje Reuters. Priame inšpekcie boli pozastavené v roku 2020, pôvodne pre pandémiu ochorenia COVID-19.



Platnosť novej dohody START, ktorú v roku 2010 podpísali vtedajší prezidenti USA a Ruska – Barack Obama a Dmitrij Medvedev, mala pôvodne vypršať vo februári 2021. Americký prezident Joe Biden, ktorý nastúpil do funkcie 20. januára 2021, okamžite navrhol predĺženie dohody o päť rokov, s čím ruský prezident Vladimir Putin súhlasil.



Biden následne deklaroval, že je pripravený s Ruskom urýchlene rokovať o novej dohode o kontrole zbraní, ktorá by po roku 2026 mohla nahradiť novú dohodu START.