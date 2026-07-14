Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
< sekcia Zahraničie

Rusko zvažuje presmerovanie svojich lodí, dôvodom sú ukrajinské útoky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Údery na mori prichádzajú v čase, keď Ukrajina masívne zintenzívnila svoje útoky dronmi s dlhým doletom hlboko v ruskom území, čo spôsobuje celonárodný nedostatok pohonných hmôt.

Autor TASR
Moskva 14. júla (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že zvažuje „alternatívne námorné trasy“ a obmedzenie svojej lodnej dopravy v Azovskom mori v dôsledku zintenzívňujúcich sa ukrajinských útokov. Kyjev tvrdí, že tam v priebehu deviatich dní zasiahol vyše 100 plavidiel. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Azovské more leží medzi Ruskom, južnou časťou Ukrajiny, ktorú okupuje ruská armáda, a Krymom, ktorý Moskva anektovala už v roku 2014. Ide o dôležitú exportnú trasu pre poľnohospodárske produkty – vrátane obilia z okupovanej Ukrajiny – a pre zásobovanie Krymu.

Údery na mori prichádzajú v čase, keď Ukrajina masívne zintenzívnila svoje útoky dronmi s dlhým doletom hlboko v ruskom území, čo spôsobuje celonárodný nedostatok pohonných hmôt.

„Alternatívne námorné trasy sa v súčasnosti vypracúvajú v spolupráci s príslušnými orgánmi a podnikateľskou komunitou,“ uviedlo ruské ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom vyhlásení. Trvalo však na tom, že vývoz bude naďalej pokračovať.

„Situácia v Azovskom mori neovplyvní zásobovanie domáceho trhu potravinami ani vývozné kapacity našej krajiny,“ uviedlo ministerstvo s tým, že „logistika dodávok bude v prípade potreby presmerovaná.“

Ruský rezort dopravy uviedol, že „prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie plynulého fungovania nákladnej logistiky vzhľadom na rastúci počet nepriateľských útokov na civilnú flotilu“ v Azovskom mori.

Dodalo, že „v prípade potreby“ bude časť „nákladu presmerovaná na iné formy dopravy“.

Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v utorok oznámil, že Ukrajina zasiahla „116 plavidiel za posledných deväť dní“ vrátane niekoľkých tankerov a nákladných lodí v Azovskom mori.

Dodal, že cieľom bolo poškodiť ruskú „tieňovú flotilu“ a obmedziť dodávky benzínu z Ruska na Krym.
.

Neprehliadnite

JENDRÁLOVÁ: Telefón v aute alebo vo vlaku môže spôsobiť zvracanie

Program semifinále MS v utorok 14. júla

MITÁŠOVÁ: Mojím snom je mať raz väčší tím a trénovať aj mladšie deti

UHRÍK: Za nesplatené pôžičky Ukrajiny neručíme, doplatíme na ne aj tak