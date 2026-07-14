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Rusko zvažuje presmerovanie svojich lodí, dôvodom sú ukrajinské útoky
Údery na mori prichádzajú v čase, keď Ukrajina masívne zintenzívnila svoje útoky dronmi s dlhým doletom hlboko v ruskom území, čo spôsobuje celonárodný nedostatok pohonných hmôt.
Autor TASR
Moskva 14. júla (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že zvažuje „alternatívne námorné trasy“ a obmedzenie svojej lodnej dopravy v Azovskom mori v dôsledku zintenzívňujúcich sa ukrajinských útokov. Kyjev tvrdí, že tam v priebehu deviatich dní zasiahol vyše 100 plavidiel. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Azovské more leží medzi Ruskom, južnou časťou Ukrajiny, ktorú okupuje ruská armáda, a Krymom, ktorý Moskva anektovala už v roku 2014. Ide o dôležitú exportnú trasu pre poľnohospodárske produkty – vrátane obilia z okupovanej Ukrajiny – a pre zásobovanie Krymu.
Údery na mori prichádzajú v čase, keď Ukrajina masívne zintenzívnila svoje útoky dronmi s dlhým doletom hlboko v ruskom území, čo spôsobuje celonárodný nedostatok pohonných hmôt.
„Alternatívne námorné trasy sa v súčasnosti vypracúvajú v spolupráci s príslušnými orgánmi a podnikateľskou komunitou,“ uviedlo ruské ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom vyhlásení. Trvalo však na tom, že vývoz bude naďalej pokračovať.
„Situácia v Azovskom mori neovplyvní zásobovanie domáceho trhu potravinami ani vývozné kapacity našej krajiny,“ uviedlo ministerstvo s tým, že „logistika dodávok bude v prípade potreby presmerovaná.“
Ruský rezort dopravy uviedol, že „prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie plynulého fungovania nákladnej logistiky vzhľadom na rastúci počet nepriateľských útokov na civilnú flotilu“ v Azovskom mori.
Dodalo, že „v prípade potreby“ bude časť „nákladu presmerovaná na iné formy dopravy“.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v utorok oznámil, že Ukrajina zasiahla „116 plavidiel za posledných deväť dní“ vrátane niekoľkých tankerov a nákladných lodí v Azovskom mori.
Dodal, že cieľom bolo poškodiť ruskú „tieňovú flotilu“ a obmedziť dodávky benzínu z Ruska na Krym.
Azovské more leží medzi Ruskom, južnou časťou Ukrajiny, ktorú okupuje ruská armáda, a Krymom, ktorý Moskva anektovala už v roku 2014. Ide o dôležitú exportnú trasu pre poľnohospodárske produkty – vrátane obilia z okupovanej Ukrajiny – a pre zásobovanie Krymu.
Údery na mori prichádzajú v čase, keď Ukrajina masívne zintenzívnila svoje útoky dronmi s dlhým doletom hlboko v ruskom území, čo spôsobuje celonárodný nedostatok pohonných hmôt.
„Alternatívne námorné trasy sa v súčasnosti vypracúvajú v spolupráci s príslušnými orgánmi a podnikateľskou komunitou,“ uviedlo ruské ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom vyhlásení. Trvalo však na tom, že vývoz bude naďalej pokračovať.
„Situácia v Azovskom mori neovplyvní zásobovanie domáceho trhu potravinami ani vývozné kapacity našej krajiny,“ uviedlo ministerstvo s tým, že „logistika dodávok bude v prípade potreby presmerovaná.“
Ruský rezort dopravy uviedol, že „prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie plynulého fungovania nákladnej logistiky vzhľadom na rastúci počet nepriateľských útokov na civilnú flotilu“ v Azovskom mori.
Dodalo, že „v prípade potreby“ bude časť „nákladu presmerovaná na iné formy dopravy“.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v utorok oznámil, že Ukrajina zasiahla „116 plavidiel za posledných deväť dní“ vrátane niekoľkých tankerov a nákladných lodí v Azovskom mori.
Dodal, že cieľom bolo poškodiť ruskú „tieňovú flotilu“ a obmedziť dodávky benzínu z Ruska na Krym.