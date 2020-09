Rusko zvažuje, že misiu na Venušu podnikne samostatne

Moskva 16. septembra (TASR) – Riaditeľ Ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos) Dmitrij Rogozin v utorok oznámil plány vyslať na Venušu misiu pozostávajúcu iba z ruských kozmonautov. Urobil tak krátko po tom, ako americkí a britskí vedci oznámili objav plynu fosfán v atmosfére Venuše, ktorý na Zemi produkujú len živé organizmy.



Rogozin však uviedol, že podľa niektorých ruských vedcov zistenia kolegov z Británie a USA ohľadom náznakov prítomnosti molekúl fosfánu v atmosfére Venuše nie sú ešte priamym dôkazom stôp života.



Rogozin podľa agentúry RIA Novosti informoval, že Rusko má v programe (dobývania vesmíru) obnovenie prieskumu Venuše. Ide o spoločný projekt so Spojenými štátmi nazvaný Venera-D. Dodal, že Rusko zvažuje aj svoju samostatnú misiu na Venušu.



V tejto súvislosti povedal, že Venuša je stále tak trochu ruská planéta, keďže Rusko ako prvé a zatiaľ jediné malo na Venuši svoje sondy.



V komentári k vyhliadkam na prieskum Venuše Rogozin uviedol, že podmienky na tejto planéte sú učineným peklom. Venuša je totiž v porovnaní so Zemou extrémne horúca: teplota na povrchu planéty dosahuje takmer 500 stupňov Celzia, tlak je okolo 100 atmosfér.



Najbližšia misia k Venuši, spoločný rusko-americký projekt Venera-D, je naplánovaná na roky 2027 – 2029.



V utorok však podľa agentúry RIA Novosti vyšlo najavo, že Roskosmos odmietol účasť USA na tomto projekte. Rusko sa namiesto toho rozhodlo realizovať predtým plánovanú misiu Venera-D, ktorá obsahuje pristávacie a orbitálne moduly, a to ako nezávislý národný projekt bez rozsiahlej medzinárodnej účasti.



Podľa pôvodných plánov sa v rámci projektu Venera-D majú okrem iného študovať vzorky z povrchu a atmosféry planéty a skúmať podstatu evolučných procesov na Venuši.



Riaditeľ Ústavu pre výskum vesmíru Ruskej akadémie vied Anatolij Petrukovič podľa RIA Novosti uviedol, že Rusko je schopné z vlastných zdrojov financovať svoju vlastnú misiu na Venušu v horizonte roku 2030.