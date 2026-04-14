Rusko zvažuje zmiernenie obmedzení internetu
Autor TASR
Moskva 14. apríla (TASR) - Ruské vedenie zvažuje revíziu svojho prístupu k sprísňovaniu internetových obmedzení, pretože sa obáva, že to má negatívny vplyv na popularitu ruského prezidenta Vladimira Putina, napísala agentúra Bloomberg, uvádza TASR.
Podľa agentúry Bloomberg tlak zo strany ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) na prísnejšie kontroly internetových služieb a komunikácie podnietil niektorých vysokopostavených predstaviteľov, aby varovali pred politickými a ekonomickými rizikami spojenými s takýmito zákazmi. Práve tieto obavy by mohli spomaliť represie a umožniť spoločnosti Telegram, aby pokračovala v prevádzke v Rusku.
Zdroj ruskej edície ekonomického magazínu Forbes tiež potvrdil, že blokáda služieb Telegramu sa zmierni. Podľa zdroja by to mohlo pomôcť zmierniť napätie, ktoré sa v ruskej spoločnosti hromadí v súvislosti so zmenami v daňovom sektore, rastúcimi cenami a sankciami.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov na žiadosť agentúry Bloomberg o komentár nereagoval. Na brífingu pre ruských novinárov však v utorok povedal, že boj proti VPN, obmedzeniam internetu a jeho blokovaniu v Rusku nie je „minulosťou“. Dodal, že teraz je čas, keď „bezpečnostné aspekty diktujú potrebu prijať určité opatrenia“. „Keď potreba týchto opatrení pominie, internetové služby budú plne obnovené a normalizované,“ ubezpečil Peskov.
Od polovice marca Telegram v Rusku prakticky prestal fungovať bez využitia siete VPN. Podľa viacerých médií úrady plánovali túto aplikáciu úplne zablokovať do 1. apríla. Podľa výskumného projektu OONI sa však blokovanie Telegramu už do 20. marca prudko zvýšilo a do 10. apríla dosiahlo približne 95 percent.
Štátne Všeruské centrum pre výskum verejnej mienky (VCIOM) zaznamenalo v apríli pokles miery súhlasu s pôsobením Putina na 67,8 percenta. Ide o najnižšie hodnotenie od začiatku vojny s Ukrajinou v roku 2022.
