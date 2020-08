Rusko zverejnilo tajné zábery najväčšieho jadrového výbuchu v histórii

Moskva 26. augusta (TASR) – Rusko zverejnilo tajné filmové zábery najväčšieho jadrového výbuchu v histórii. Približne 30-sekundový záznam detonácie vodíkovej bomby s kódovým označením Cár z októbra 1961 sprístupnila štátna korporácia Rosatom, informoval v noci na stredu denník The New York Times.



Explozívna sila bomby bola 50 megaton – ekvivalent 50 miliónov ton konvenčnej výbušnej látky. Bomba bola 3333-krát silnejšia než americká atómová bomba zhodená v roku 1945 na japonské mesto Hirošima. Najsilnejšia americká vodíková bomba, ktorú USA otestovali v roku 1954, mala ničivý potenciál na úrovni 15 megaton.



„V pretekoch, kto zostrojí väčšiu bombu, zvíťazili Sovieti," uviedol historik špecializujúci sa na atómovú éru Robert Norris.



Zverejnený záznam zachytávajúci výbuch z niekoľkých uhlov a vzdialeností ukazuje nárast gigantického hríbovitého mraku, ktorý naznačuje apokalyptickú silu bomby. Moskva už predtým publikovala fotografie a krátke filmové sekvencie tejto najničivejšej zbrane v histórii ľudstva, oficiálne známej pod označením RDS-220.







Počas desaťročí vývoja jadrového arzenálu sa však ukázalo, že pre cielené útoky sú výhodnejšie menšie vodíkové bomby. Ich miniaturizácia viedla k tomu, že sú použiteľné ako bojové hlavice umiestniteľné na raketové strely, alebo môžu byť odpaľované z vozidiel, ponoriek či iných platforiem.



Bývalý Sovietsky zväz bombu odskúšal nad súostrovím Nová Zem. Bomba mala hmotnosť 27 ton, dĺžku osem metrov a priemer dva metre. Vyvíjali ju od roku 1954. Záblesk výbuchu bolo vidno do vzdialenosti 1000 kilometrov, atómový hríb siahal do výšky 65 kilometrov, pričom jeho klobúk mal priemer 95 kilometrov.