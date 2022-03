Rusko zverejnilo zoznam štátov, ktoré sú voči nemu „nepriateľské“

Moskva 7. marca (TASR) - Ruská vláda zverejnila zoznam cudzích štátov, o ktorých sa domnieva, že sa dopúšťajú "nepriateľských činov" proti "Rusku, ruským spoločnostiam a občanom". Informoval o tom v pondelok denník The Jerusalem Post.



Medzi krajiny, medzinárodné organizácie a územia považované za "nepriateľské" voči Rusku podľa Moskvy patria: Austrália, Albánsko, Andorra, Spojené kráľovstvo vrátane Jersey, Anguilly, Britských Panenských ostrovov a Gibraltáru, členské štáty Európskej únie, Island, Kanada, Lichtenštajnsko, Mikronézia, Monako, Nový Zéland, Nórsko, Kórejská republika, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, USA, Taiwan, Ukrajina, Čierna Hora, Švajčiarsko a Japonsko.



Doplnková legislatíva z nedele stanovuje, že ruskí občania a firmy musia požiadať o špeciálne povolenie na styk s "nepriateľskými" zahraničnými subjektmi.



Zoznam bol vytvorený ako súčasť série zákonov v nadväznosti na sobotňajší dekrét ruského prezidenta Vladimira Putina o "dočasných ekonomických opatreniach na zabezpečenie finančnej stability Ruskej federácie".



Súčasťou opatrení bol zákon, ktorý umožňuje ruským občanom, firmám a štátnym orgánom splácať peniaze zahraničným veriteľom v rubľoch.



Hoci Izrael odsúdil Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, nie je na zozname. Izrael prevzal sprostredkovateľskú úlohu počas konfliktu, keď premiér Naftali Bennett v sobotu odletel do Moskvy, aby hovoril s Putinom, dodal The Jerusalem Post.