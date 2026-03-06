< sekcia Zahraničie
Rusko: Zverejňovanie reklám na platforme Telegram je nezákonné
Ruská protimonopolná agentúra vzhľadom na obmedzenia Telegramu považuje reklamu na platforme za porušovanie zákona o reklame, napísal denník Rossijskaja gazeta
Autor TASR
Moskva 6. marca (TASR) - Ruské úrady vyhlásili, že zverejňovanie reklám na platforme Telegram je nezákonné. Urobili tak v nadväznosti na obmedzenia jeho činnosti v krajine. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry DPA.
Ruská protimonopolná agentúra vzhľadom na obmedzenia Telegramu považuje reklamu na platforme za porušovanie zákona o reklame, napísal denník Rossijskaja gazeta. Zodpovednosť za zverejnenie tohto typu obsahu budú niesť prevádzkovatelia sociálnej siete, no aj inzerenti, ozrejmila agentúra. DPA uvádza, že Moskva sa týmto krokom snaží ešte viac sprísniť kontrolu platformy.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa obmedzenia pre médiá a sociálne siete v Rusku zintenzívnili v snahe obmedziť kritiku vojny. Prístup k platforme YouTube je v krajine limitovaný od roku 2024, pričom väčšina videí je prístupná len cez virtuálnu privátnu sieť (VPN). Od polovice roka 2025 sú zablokované aj hovory a videohovory cez WhatsApp a Telegram. Úplný zákaz používania Telegramu by mohol platiť už od apríla.
Telegram je v Rusku mimoriadne populárny pre súkromnú, ale aj verejnú komunikáciu. Úrady však tvrdia, že je na ňom umožňované zdieľať nelegálny a extrémistický obsah. Telegram takéto obvinenia popiera a tvrdí, že sa ho Rusko snaží obmedziť, aby prinútilo ľudí prejsť na štátnu aplikáciu Max.
