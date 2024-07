Rusko zvýši odmeny pre tých, ktorí sa prihlásia do armády

Moskva 31. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu podpísal dekrét, v ktorom sa uvádza, že každá osoba, ktorá podpíše zmluvu o vyslaní na front v období od začiatku augusta do konca decembra, dostane jednorazovú platbu 400.000 rubľov (4290 eur), čo je viac než dvojnásobok predchádzajúcej sumy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Okrem toho sa ponúka mesačný plat, ktorý výrazne prevyšuje priemerný ruský príjem. Rusko sa tak podľa DPA snaží do vojny na Ukrajine prilákať viac dobrovoľníkov.



Rusko na jeseň 2022 začalo s núteným odvodom záložníkov v rámci kontroverznej mobilizácie. Nariadený odvod vtedy vyvolal protesty a mnohí odišli do zahraničia. Odvtedy sa spolieha pri nábore vojakov do vojny predovšetkým na finančné stimuly a mnohé regióny ponúkajú vlastné peňažné bonusy za podpísanie zmluvy.



Hlavné mesto tento mesiac ponúklo jednorazovú prémiu vo výške 1,9 milióna rubľov (20.300 eur) pre zmluvy uzatvorené na jeden rok alebo dlhšie. Niekoľko oblastí v posledných týždňoch zvýšilo svoje špeciálne platby, aby vynikli v národnom porovnaní pri nábore nových bojovníkov, píše DPA. Minimálna suma odporúčaná Kremľom je 400.000 rubľov (4290 eur).



V Moskve a iných ruských mestách lákajú ľudí na front aj prostredníctvom reklamných plagátov, na ktorých sú často atraktívne sumy. Keďže mnohí ľudia, najmä v provinciách, zarábajú veľmi málo, vojnové nasadenie sa považuje za relatívne jednoduchý spôsob, ako si na ruské pomery rýchlo zarobiť značnú sumu peňazí.



Ruské ministerstvo obrany tento mesiac oznámilo, že 190.000 Rusov popísalo od začiatku roka zmluvy o vojenskom nasadení.