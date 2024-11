Rusko zvýšilo dane Transnefti, ktorej to zrejme spôsobí problémy

Moskva 26. novembra (TASR) - Ruský ropovodný monopol Transnefť v utorok varoval, že v roku 2026 môže mať problémy s hotovosťou a že môže pozastaviť veľké investičné projekty. Dôvodom sú vyššie dane, ktoré schválil ruský parlament. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Parlament v utorok schválil zvýšenie dane zo zisku Transnefti v rokoch 2025 až 2030 na 40 % z 20 %. "Už len štvrtina zisku zostane v našom rozpočte," komentovala Transnefť zvýšenie dane. "A to spôsobí, že do roku 2026 by Transnefť mala počítať s nedostatkom hotovosti, so zastavením a úplným zrušením veľkých investičných projektov vrátane veľkých opráv a rekonštrukcií," dodala firma.



Rusko zvyšuje dane, pretože potrebuje financovať vojnu na Ukrajine. Očakáva sa, že rozsiahla daňová reforma prinesie v roku 2025 dodatočné príjmy vo výške 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP).