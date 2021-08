Rusko posilnilo vojakov na cvičenia pri hraniciach s Afganistanom

Moskva 2. augusta (TASR) - Rusko zvýšilo počet svojich vojakov vysielaných na vojenské cvičenia, ktoré sa počas augusta uskutočnia v blízkosti hraníc s Afganistanom. Ako v pondelok informovala agentúra Interfax, ruské velenie sa rozhodlo takmer zdvojnásobiť aj počet kusov vojenskej techniky.



Podľa tlačovej služby Centrálneho vojenského okruhu (CVO) tak Rusko na cvičenia vysiela 1800 vojakov a 420 kusov vojenskej techniky. Ide o ľudí a techniku z delostreleckých, tankových, motorizovaných a prieskumných jednotiek 201. vojenskej základne ruskej armády v Tadžikistane, uvádza sa v tlačovej správe.



V blízkosti hraníc s Afganistanom sa v auguste uskutočnia spoločné vojenské cvičenia ruských jednotiek s vojakmi armád Tadžikistanu a Uzbekistanu; celkovo sa na nich zúčastní viac ako 2500 vojakov a asi 500 kusov zbraní a vojenskej techniky, dodal Interfax.



Tieto manévre sa konajú v situácii, keď sa stredná Ázia snaží získať podporu Moskvy v dôsledku ofenzívy fundamentalistického hnutia Taliban v Afganistane, ktoré získava pod svoju kontrolu čoraz väčšie územie predstavujúce predovšetkým vidiecke oblasti Afganistanu. Deje sa tak v situácii, keď sa z Afganistanu po takmer 20 rokoch sťahujú americké jednotky. Ich odsun by mal byť ukončený do 31. augusta 2021.



Tlačová služba CVO v pondelok oznámila začatie spoločných rusko-uzbeckých cvičení na polygóne Termez v rovnomennom pohorí, ktoré sa nachádza v Surchandarjinskej oblasti. Cvičenie bude trvať päť dní a zúčastní sa na ňom asi 1500 príslušníkov ozbrojených síl Ruska a Uzbekistanu.



Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že od 5. do 10. augusta sa v blízkosti hraníc Tadžikistanu s Afganistanom uskutoční aj spoločné rusko-uzbecko-tadžické vojenské cvičenie.