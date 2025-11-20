< sekcia Zahraničie
Rusko zvyšuje dane pre osoby označené za „zahraničných agentov“
Ruské úrady tento postup používajú od roku 2012 na stigmatizáciu opozičných osobností a mimovládnych organizácií.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Ruský parlament vo štvrtok odhlasoval zvýšenie daní pre osoby oficiálne označované ako „zahraničný agent“. Tamojšie úrady ho používajú na prenasledovanie domácej opozície. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Tí, ktorí zradili našu krajinu, by nemali dostávať daňové úľavy,“ povedal predseda Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Vjačeslav Volodin na Telegrame. V budúcnosti sa na „zahraničných agentov“ bude vzťahovať najvyššia sadzba dane vo výške 30 percent namiesto priemerných 13 až 22 percent.
Ľudia a organizácie, ktoré v Rusku úrady označia za „zahraničných agentov“, sa musia takto identifikovať vo všetkých publikáciách vrátane príspevkov na sociálnych sieťach. Majú obmedzené verejné aktivity a povinnosť predkladať detailné správy o svojich financiách.
Ruské úrady tento postup používajú od roku 2012 na stigmatizáciu opozičných osobností a mimovládnych organizácií. Postupnými právnymi zmenami už ministerstvo spravodlivosti nemusí predkladať dôkaz o tom, že daná osoba dostala financie zo zahraničia.
Aktuálny zoznam obsahuje viac ako 1000 organizácií a jednotlivcov „pod zahraničným vplyvom“. Čelia viacerým obmedzeniam vrátane zákazu kandidovať vo voľbách alebo ich pozorovať. Majú zakázané pracovať pre štátne inštitúcie, je im odopretý príjem z prenájmu alebo úroky zo sporiacich účtov, licenčné poplatky alebo iné príjmy z výsledkov duševnej činnosti.
