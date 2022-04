Ruská vláda: Rusko zvyšuje svoj rezervný fond

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Moskva 10. apríla (TASR) - Ruská vláda v nedeľu oznámila, že zvyšuje svoj rezervný fond o 273,4 miliardy rubľov (3,52 miliardy USD, zhruba 3,24 miliardy eur), aby zabezpečila ekonomickú stabilitu potom, ako Západ uvalil na Moskvu sankcie za inváziu na Ukrajinu.uviedla vláda vo vyhlásení.Ukrajina medzitým v sobotu (9.4.) oznámila, že zakázala všetok dovoz z Ruska, donedávna jedného z jej kľúčových obchodných partnerov. Hodnota exportu pred vojnou dosahovala približne 6 miliárd USD ročne. A vyzvala ostatné štáty, aby ju nasledovali a uvalili na Moskvu prísnejšie ekonomické sankcie.napísala v sobotu ministerka hospodárstva Julia Svyrydenková na svojom účte na Facebooku.Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára prakticky neexistuje výmena tovarov a služieb medzi oboma susednými krajinami, no po sobotňajšom kroku sa z ukončenia dovozu stáva zákon.povedala Svyrydenková.dodala.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýva Západ, aby bojkotoval ruskú ropu a iný export a zastavil vývoz do Ruska pre jeho vojenský útok.Západ uvalil na Rusko množstvo sankcií, ktoré už Moskvu izolovali do takej miery, akú jeho veľká ekonomika ešte nezažila. A britský premiér Boris Johnson v sobotu avizoval, že prídu ďalšie sankcie.(1 EUR = 1,0861 USD)