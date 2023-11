Rusko:Cudzinci pred vstupom do krajiny majú podpísať zmluvu o lojalite

Moskva 29. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra pripravuje legislatívny návrh, na základe ktorého by cudzinci pred vstupom do krajiny museli podpísať takzvanú "zmluvu o lojalite". Zaviazali by sa v nej, že nebudú kritizovať oficiálnu ruskú politiku či narúšať "tradičné rodinné hodnoty", uviedla v stredu ruská štátna tlačová agentúra TASS. Správu prevzala TASR od agentúry Reuters.



Podľa TASS sa cudzinci v zmluve zaviažu, že nebudú "zasahovať do aktivít verejných orgánov Ruskej federácie či akýmkoľvek spôsobom diskreditovať jej domácu alebo zahraničnú politiku, verejné orgány a ich predstaviteľov". Zmluva cudzincom zakáže "prekrúcať historickú pravdu o hrdinstve sovietskeho ľudu pri obrane vlasti a jeho prínose pri víťazstve nad fašizmom". Agentúra dodala, že zmluva obsahuje aj ustanovenia o morálke, rodine, "propagande netradičných sexuálnych vzťahov" a dejinách.



Zo správy TASS nie je jasné, ktorých cudzincov sa zmluva má týkať, ani aký trest hrozí ľuďom za jej porušenie. Ruská vláda sa k navrhovanej legislatíve odmietla vyjadriť.



Od začiatku vojny na Ukrajine vlani vo februári zaviedli v Rusku niekoľko zákonov, ktoré zakazujú kritiku ruskej armády. Za ich porušenie hrozia ľuďom aj niekoľkoročné väzenské tresty.