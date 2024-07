Rusko:Erdogan nemôže byť sprostredkovateľ mierových rokovaní s Kyjevom

Moskva 3. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nemôže byť sprostredkovateľom na mierových rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Nie, nie je to možné," reagoval Peskov na otázku médií, či by sa Erdogan mohol stať takýmto sprostredkovateľom.



Putin v stredu s Erdoganom rokoval v kazašskej Astane, kde sa obaja zúčastňujú na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Turecký líder Putinovi povedal, že Ankara by mohla pomôcť s vytvorením základu pre ukončenie vojny na Ukrajine, pričom vyjadril presvedčenie, že je možné dosiahnuť spravodlivý mier pre obe strany, uviedla vo vyhlásení Erdoganova kancelária. Lídri podľa nej rokovali aj o vojne v Pásme Gazy a spôsoboch, ako ukončiť konflikt v Sýrii.



Stretnutie Putina s Erdoganom trvalo približne hodinu a konalo sa v hoteli Ritz-Carlton v Astane. Erdogan pozval Putina, aby prišiel čoskoro do Turecka, pričom šéf Kremľa mu prisľúbil, že určite príde.