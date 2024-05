Rusko:EÚ pocíti odvetu pre využitie zmrazených aktív na pomoc Ukrajine

Moskva 23. mája (TASR) - Európska únia naplno pocíti ruskú odvetu za jej plán použiť príjmy zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Vo štvrtok to vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Moskva tvrdí, že takéto konanie je nezákonné a podkopáva základy celosvetového finančného systému. "Hovoríme o ďalšom pokuse o legalizáciu krádeže na štátnej úrovni," dodala Zacharovová.



Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ zhodli, že výnosy zo zmrazených ruských aktív v Únii sa použijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na jej obnovu. Ročné výnosy zo zmrazených ruských aktív dosahujú približne tri miliardy eur.



Podľa odobreného scenára sa na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom Európskeho mierového nastroja (EPF) použije 90 percent výnosov. Zvyšných desať percent by sa malo prostredníctvom rozpočtu EÚ použiť na projekty týkajúce sa obnovy Ukrajiny. Prvú miliardu eur by Ukrajina mohla získať už v júli tohto roka.



O využití zmrazených ruských aktív na pôde EÚ v prospech Kyjeva sa hovorí od vypuknutia ruskej agresie proti Ukrajine v roku 2022. Únia si je vedomá skutočnosti, že siahnuť na zmrazené aktíva predstavuje komplikácie z pohľadu medzinárodného práva. S výnosmi zo zmrazených aktív však môže nakladať slobodnejšie.



O využívaní zmrazených aktív diskutujú aj v USA. Spojené štáty sa snažia nájsť spôsob, ako v budúcnosti získať príjmy z týchto aktív, napríklad poskytnutím pôžičky. Tá by podľa nich mohla Ukrajine v najbližšom období poskytnúť až 50 miliárd amerických dolárov. O tejto téme sa diskutuje aj v skupine G7.



Schopnosť Ruska uplatniť podobné odvetné opatrenia v prípade, že západní lídri zabavia jeho zmrazené aktíva, sa znížila v dôsledku poklesu zahraničných investícií. Namiesto toho však môže siahnuť na financie súkromných investorov.