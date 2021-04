Lekári žiadajú prevoz Navaľného do civilnej nemocnice v Moskve

Moskva 23. apríla (TASR) – Ošetrujúci lekári ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý v piatok po 24 dňoch ukončil protestnú hladovku, vyzvali na jeho preloženie do civilnej nemocnice v Moskve a zvolanie konzília lekárov vrátane odborníkov zo západných krajín. Text tejto výzvy zverejnil v piatok spravodajský portál Novaja gazeta.Lekári v nej upozorňujú, že Navaľnyj nedostáva správne lieky na úľavu od bolestí, ktorú pociťuje už dva mesiace. Podľa lekárov sa tým porušujú všetky štandardy a etické zásady.Pripomenuli tiež, že ani dva mesiace od okamihu, keď sa u Navaľného objavili príznaky, nemá stanovenú úplnú diagnózu.Lekári sa domnievajú, že množstvo vykonaných laboratórnych testov môže svedčiť v prospech tézy, že Navaľnyj je v priamom ohrození života.Z výsledkov laboratórnych testov vyplýva, že Navaľnyj má veľmi vysokú hladinu draslíka a veľmi nízku hladinu sodíka, čo môže viesť k nezvratnému a život ohrozujúcemu poškodeniu mozgu.Vo svojej výzve lekári žiadajú, aby Navaľnyj dostal lieky proti bolesti v súlade s medzinárodnými odporúčaniami a aby mu bola stanovená úplná diagnostika. Od ruských úradov to vo svojom otvorenom liste žiadali aj stovky ruských a zahraničných verejných činiteľov, politikov, osobností kultúry a vedy vrátane laureátov Nobelovej ceny.Ruské súdy Navaľného 2. februára odsúdili na dva a pol roka väzenia v starej kauze sprenevery. Jeho zdravotný stav sa po vzatí do väzby zhoršil - sťažoval sa na bolesti chrbta a znecitlivenie končatín. V snahe dostať adekvátnu lekársku starostlivosť vyhlásil 31. marca protestnú hladovku.Vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Instagram Navaľnyj napísal, že v posledných týždňoch sa mupodarilo dosiahnuť to, že ho dvakrát vyšetrilo viacero civilných lekárov a dostal k dispozícii výsledky a závery lekárskeho vyšetrenia.Politik pripomenul, že lekári, ktorým plne dôveruje, v predvečer jeho oznámenia o ukončení hladovky vydali vyhlásenie, v ktorom konštatovali, že ňou už dosiahol svoje ciele. Citoval aj vyjadrenie lekárov, že. Toto varovanie od lekárov je podľa Navaľného hodné pozornosti.Ako ďalší argument pre ukončenie hladovky Navaľnyj uviedol fakt, že solidárne s ním podobný krok v podobe odmietania jedla podniklo aj niekoľko ďalších ľudí. Pripomenul, že postupný návrat k obvyklému režimu bude trvať zrejme rovnaký čas ako hladovka samotná, teda 24 dní.