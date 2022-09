Ruskom dosadené úrady evakuujú civilistov z Iziumu a okolia

Kyjev 10. septembra (TASR) - Ruskom dosadené úrady v okupovanej časti Charkovskej oblasti začali evakuáciu civilného obyvateľstva z mesta Izium, ktoré zatiaľ ovládajú ruské jednotky.



Informoval o tom britský denník The Guardian, ktorý sa odvolal na zástupcu okupačných úradov Vitalija Gančeva. Vysvetlil, že týchto civilistov ohrozuje protiofenzíva ukrajinskej armády.



Gančev spresnil, že ľudí odvážajú z miest Kupiansk a Izium a z dediny Velykyj Burluk, ktoré boli aj terčom ostreľovania. Civilisti, ktorí v týchto lokalitách žili, dostali ponuku odísť "do bezpečnejších osád".



Ruské exilové médiá medzičasom informovali, že ženy a deti, evakuované z Kupianska a priľahlého okresu, prevážajú údajne na územie Ruska a samozvanej proruskej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR).



Izium je sídlom skupiny ruských vojsk postupujúcich na Donbas zo severu a v Kupiansku sídli Rusmi dosadená administratíva, ktorá tvrdí, že vládne Charkovskej oblasti.



Ukrajinská armáda 29. augusta oznámila, že začala protiofenzívu v okupovanej Chersonskej oblasti. V ten istý deň však ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ukrajinská ofenzíva bola neúspešná.



Neskôr ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že ofenzíva prebieha na viacerých frontoch. Vo štvrtok sa objavila správa, že ukrajinské jednotky oslobodili mesto Balaklija na juhu Charkovskej oblasti.



Ukrajina v piatok sumarizovala, že za posledný týždeň získala späť od Ruska viac ako 1000 kilometrov štvorcových územia na juhu a východe krajiny.



The Guardian zasa na svojom webe citoval ruské ministerstvo obrany, ktoré v piatok oznámilo vyslanie posíl do Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, kde ukrajinské jednotky v rámci protiofenzívy ohlásili výrazné územné zisky.



Ruské štátne médiá v súvislosti s touto správou odvysielali zábery kolón ruských tankov, podporných vozidiel a delostrelectva pohybujúcich sa po spevnených a poľných cestách, ktoré boli označené písmenom "Z" - symbolom ruskej invázie na Ukrajinu.