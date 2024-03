Ruskom dosadený člen volebnej komisie zahynul na Ukrajine pri výbuchu

Moskva 6. marca (TASR) - Člen okrskovej volebnej komisie v Moskvou okupovanom meste Berďansk na juhu Ukrajiny zahynul v stredu pri výbuchu bomby nastraženej v aute. Oznámil to Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), uvádza TASR podľa agentúry AFP.



K udalosti došlo pred marcovými ruskými prezidentskými voľbami, ktoré budú prebiehať aj v piatich ukrajinských oblastiach anektovaných Kremľom.



"Pod vozidlo člena okrskovej volebnej komisie bolo ráno 6. marca nastražené podomácky vyrobené výbušné zariadenie," tvrdil Sledkom. Dodal, že predstaviteľ utŕženým zraneniam podľahol po prevoze do nemocnice.



Šéf ruskej okupačnej správy Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij obvinil z útoku Kyjev, ktorý sa takto podľa jeho slov snaží "zastrašiť" tamojších obyvateľov pred marcovými voľbami. "Dúfajú, že tak zabránia legitímnemu vyjadreniu našej vôle, čo je nemožné," tvrdil v príspevku zverejnenom na sociálnych sieťach.



Záporožskú oblasť, v ktorej sa nachádza aj zmienený Berďansk, anektovalo Rusko v septembri 2022 spoločne s troma ďalšími ukrajinskými oblasťami - Chersonskou, Luhanskou a Doneckou, hoci ich vojensky okupuje len sčasti. Približne o rok na to v týchto regiónoch usporiadalo aj sporné voľby.



Hlasovať v ruských prezidentských voľbách budú okrem zmienených oblastí aj obyvatelia polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo už v roku 2014 po spornom a Západom odsúdenom referende.



AFP pripomína, že od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu spred dvoch rokov sa už terčom atentátov či pokusov o ne stalo viacero Ruskom dosadených predstaviteľov na okupovaných územiach.