Ruskom dosadený gubernátor tvrdí, že ukrajinský útok zabil dvoch ľudí
Autor TASR
Moskva 6. marca (TASR) - Pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Olešky v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zahynuli v piatok najmenej dvaja ľudia. Tvrdí to Moskvou dosadený gubernátor oblasti Vladimir Saldo. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
„Kyjevskí militanti spáchali ďalší krvavý zločin v meste Olešky,“ napísal Saldo na sociálnej sieti Telegram. Podľa jeho slov drony zaútočili priamo na ľudí zhromaždených pri obchode s potravinami. „Podľa predbežných informácií zahynuli dvaja ľudia a 12 bolo zranených. Všetko sú to civilisti,“ dodal gubernátor s tým, že najmenej dvaja zo zranených sú v kritickom stave.
Ukrajina sa k útoku dosiaľ nevyjadrila. Obe strany popierajú, že by sa pri svojich útokoch zameriavali na civilistov. Mesto Olešky leží na východnom brehu rieky Dneper a pred ruskou celoplošnou inváziou malo približne 20.000 obyvateľov.
