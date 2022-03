Proruskí separatisti deklarujú významné úspechy na východe Ukrajiny

Moskva 31. marca (TASR) - Proruskí separatisti na východe Ukrajiny tvrdia, že ovládajú takmer celú Luhanskú oblasť a viac ako polovicu Doneckej oblasti. Deklarovali to po tom, ako Moskva označila tieto územia v Donbase za hlavný cieľ svojej vojenskej operácie.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, ktorá súčasne upozornila, že tieto tvrdenia nemohla overiť z nezávislých zdrojov.



Niekoľko dní pred inváziou ruských jednotiek na Ukrajinu Rusko uznalo nezávislosť oboch separatistických entít v Donbase – Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) –, a to "v hraniciach, ktoré existovali, keď (tieto subjekty) v roku 2014 vyhlásili" svoju nezávislosť," spresnil vtedy hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Agentúra AP v súvislosti s tým pripomenula, že ukrajinské sily sa neskôr zmocnili veľkej časti oboch regiónov, takže proruské republiky zaberali fakticky asi tretinu územia každej z oboch rovnomenných oblastí.



Ministerstvo zahraničných vecí samozvanej luhanskej republiky tvrdí, že podľa stavu "k ránu 31. marca 2022 bolo oslobodených viac ako 90 percent územia Luhanskej ľudovej republiky".



Vodca doneckých separatistov Denis Pušilin zasa v stredu povedal, že pod dohľadom Ruska je "približne 55–60 percent" územia uvedeného regiónu.



AFP dodala, že ruské sily v Doneckej oblasti obkľúčili prístavné mesto Mariupol, kde civilisti, ktorým sa nepodarilo alebo sa nemôžu evakuovať, majú veľký nedostatok potravín, vody i liekov.



Vodca ruskej Čečenskej republiky na severe Kaukazu, Ramzan Kadyrov, ktorý vyslal do Mariupola tisíce čečenských bojovníkov, zasa v oznámení na sieti Telegram uviedol, že pod ruskou kontrolou je "90-95 percent" tohto strategicky dôležitého prístavného mesta.



Po týždňoch bojov na Ukrajine ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok vyhlásil, že bojový potenciál ukrajinských ozbrojených síl sa výrazne znížil, čo ruským jednotkám umožňuje sústrediť sa na dosiahnutie hlavného cieľa, za ktorý označil "oslobodenie Donbasu".



Rusko následne deklarovalo, že v záujme posilnenia vzájomnej dôvery na rokovaniach s Ukrajinou "zásadne obmedzí" svoje operácie v blízkosti Kyjeva a Černihiva.



Hovorca Pentagónu John Kirby na margo pohybu ruských jednotiek na severe Ukrajiny uviedol, že podľa USA ide skôr "o preskupovanie, nie o skutočný ústup".