< sekcia Zahraničie
Rusko:Pracovníka Záporožskej jadrovej elektrárni zabil ukrajinský dron
Autor TASR,aktualizované
Moskva 27. apríla (TASR) - Pri ukrajinskom útoku dronom v pondelok v Záporožskej jadrovej elektrárni zahynula jedna osoba, oznámila Moskvou dosadená tlačová služba elektrárne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes bol pri útoku dronom ukrajinských ozbrojených jednotiek na prevádzkovú plochu dopravného oddelenia Záporožskej jadrovej elektrárne zabitý vodič,“ uviedla tlačová služba na platforme Telegram.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) na sieti X uviedla, že o tomto útoku bola informovaná a jej tím, ktorý je na mieste, tento incident prešetrí a situáciu bude naďalej monitorovať.
„Generálny riaditeľ Rafael Grossi znova zdôrazňuje, že útoky na jadrové elektrárne alebo v ich blízkosti môžu ohroziť jadrovú bezpečnosť a nesmie k nim dochádzať,“ napísala MAAE.
Rusko a Ukrajina sa počas viac ako štyri roky trvajúcej vojny opakovane vzájomne obviňujú z útokov na najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe v meste Enerhodar, ktorú ruské sily okupujú od 4. marca 2022.
Elektráreň sa nachádza na brehu Dnepra blízko frontovej línie na juhu Ukrajiny a jej budúcnosť je jednou z nevyriešených otázok v ukrajinsko-ruských rokovaniach o ukončení vojny.
Ukrajinská jadrová spoločnosť Enerhoatom v nedeľu uviedla, že „elektrické vedenie elektrárne bolo odpojené, čo spôsobilo, že elektráreň prešla do režimu výpadku prúdu (blackout)“ na hodinu a pol.
„Toto je už 15. blackout v Záporožskej jadrovej elektrárni od začiatku jej okupácie. Každý takýto incident výrazne zvyšuje riziká jadrovej a radiačnej bezpečnosti nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Európu všeobecne,“ konštatuje Enerhoatom.
Ukrajina si v nedeľu pripomenula 40. výročie katastrofy v Černobyľskej jadrovej elektrárni, pričom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z páchania „jadrového terorizmu“.
Poukázal na to, že ruské drony pravidelne prelietavajú nad areálom bývalej jadrovej elektrárne a jeden z nich vo februári minulého roka dokonca narazil do betónového sarkofágu, ktorý chráni zvyšky štvrtého reaktorového bloku. Moskva vtedy svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že útok pravdepodobne podnikla sama.
