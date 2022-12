Rusko:Pre vízové obmedzenia opustí jeho ambasádu v USA ďalších 30 ľudí

Moskva 9. decembra (TASR) - Zo Spojených štátov bude musieť 1. januára 2023 pre vízové obmedzenia odísť 30 zamestnancov ruskej ambasády. Oznámil to v piatok ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov, píše agentúra Reuters odvolávajúca sa na správy ruských médií.



Veľvyslanec Antonov na bilaterálnych vzťahoch Ruska a USA nevidí nič pozitívne, čím prakticky zopakoval piatkové tvrdenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, uvádza denník The Guardian.



Peskov povedal, že vzťahy Ruska so Spojenými štátmi sú stále "v žalostnom stave" aj napriek štvrtkovej výmene väzňov - americkej basketbalistky Brittney Grinerovej za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. Hovorca Kremľa pritom vylúčil, že by výmena väzňov mohla pomôcť k zlepšeniu bilaterálnych vzťahoch.



"Rozhovory sa týkali výlučne výmeny väzňov. Je tak pravdepodobne nesprávne vyvodzovať akékoľvek hypotetické závery, že by mohlo ísť o krok k prekonaniu krízy v bilaterálnych vzťahoch," uviedol.