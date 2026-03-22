Nedela 22. marec 2026
Rusko:Pri ukrajinskom ostreľovaní Belgorodskej oblasti zahynuli 4 ženy

Na snímke ukrajinskí vojaci. Foto: TASR/AP

Moskva 22. marca (TASR) - Najmenej štyri ženy prišli o život v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti výsledkom ukrajinského ostreľovania, uviedli v sobotu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Podľa gubernátora Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova bolo ostreľovaním zasiahnuté zariadenie sociálnych služieb v dedine Smorodino. Dedina sa nachádza v Grajvoronskom okrese len niekoľko kilometrov od hraníc s Ukrajinou.

Gladkov v príspevku na platforme Telegram napísal, že spod trosiek sa podarilo vyslobodiť jednu ženu, ktorá však utrpela vážne zranenia. Belgorodská oblasť leží v dosahu ukrajinských dronov i delostrelectva, a Ukrajina v rámci obrany proti ruskej vojenskej invázii často vracia paľbu cez hranice na nepriateľské územie, uvádza agentúra DPA.
