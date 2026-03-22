Rusko:Pri ukrajinskom ostreľovaní Belgorodskej oblasti zahynuli 4 ženy
Autor TASR
Moskva 22. marca (TASR) - Najmenej štyri ženy prišli o život v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti výsledkom ukrajinského ostreľovania, uviedli v sobotu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa gubernátora Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova bolo ostreľovaním zasiahnuté zariadenie sociálnych služieb v dedine Smorodino. Dedina sa nachádza v Grajvoronskom okrese len niekoľko kilometrov od hraníc s Ukrajinou.
Gladkov v príspevku na platforme Telegram napísal, že spod trosiek sa podarilo vyslobodiť jednu ženu, ktorá však utrpela vážne zranenia. Belgorodská oblasť leží v dosahu ukrajinských dronov i delostrelectva, a Ukrajina v rámci obrany proti ruskej vojenskej invázii často vracia paľbu cez hranice na nepriateľské územie, uvádza agentúra DPA.
