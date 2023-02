Ruský parlament odsúhlasil pozastavenie účasti Ruska v dohode START

Moskva 22. februára (TASR) - Obe komory Federálneho zhromaždenia Ruskej Federácie v stredu hlasovali za pozastavenie účasti Ruska na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy televízie Sky News a denníka The Guardian.



Pozastavenie platnosti Novej dohody START schválila najskôr dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, a následne aj horná komora, Rada federácie.



Podľa Sky News išlo o formalitu po utorkovom prejave ruského prezidenta Vladimira Putina, v ktorom oznámil, že Rusko od zmluvy odstupuje. Ruskí poslanci však počas hlasovania vystupňovali svoju rétoriku o jadrových zbraniach.



Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev, ktorý ako ruský prezident v roku 2010 Novú dohodu START podpisoval, uviedol, že "svet je na pokraji globálneho konfliktu".



"Ak Spojené štáty chcú porážku Ruska, máme právo brániť sa všetkými zbraňami vrátane jadrových... Ak Spojené štáty chcú, aby bolo Rusko porazené, sme na pokraji globálneho konfliktu," napísal Medvedev.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pritom v stredu uviedol, že Moskva začne uvažovať o návrate k dohode, ak uvidí zmenu v postoji NATO a ochotu Západu rokovať. "Všetko bude závisieť od pozície Západu... Ak bude ochota vziať do úvahy naše obavy, tak situácia sa zmení," cituje Peskova agentúra Reuters.



Nová dohoda START bola poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami. USA a Rusko sa v rámci nej zaviazali k tomu, že nebudú mať viac ako 1550 jadrových hlavíc a maximálne 700 ich nosičov, teda rakiet a bombardovacích lietadiel.



Rozhodnutie Ruska odstúpiť od nej už kritizovali Spojené štáty, Severoatlantická aliancia aj Británia.