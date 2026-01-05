Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko:Ukrajina v roku 2026 doposiaľ útočila dronmi na Moskvu každý deň

Ilustračná snímka.



Autor TASR
Moskva 5. januára (TASR) - Ukrajina doposiaľ každý deň v roku 2026 podnikla dronové útoky na Moskvu, vyplýva z údajov zverejnených ruským ministerstvom obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Do nedeľňajšej polnoci ruské protivzdušné systémy zničili 57 dronov nad Moskovskou oblasťou z celkového počtu 437 zostrelených nad Ruskom, uviedlo ministerstvo na platforme Telegram. Ukrajina sa k tomu bezprostredne nevyjadrila, no Kyjev čoraz častejšie používa drony s dlhým doletom na útoky hlboko vo vnútrozemí Ruska. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto útokov je narušiť logistiku armády, energetickú infraštruktúru, zvýšiť náklady na vojnové úsilie Moskvy a reagovať na opakované ruské raketové a dronové útoky.

Rusko zvyčajne informuje len o počte zostrelených bezpilotných lietadiel, ale nie o tom, koľko ich Ukrajina vyslala, a len zriedkavo zverejňuje celý rozsah škôd.

Z bezpečnostných dôvodov došlo k dočasnému uzavretiu moskovských letísk a desiatok ďalších ruských letísk, ozrejmila Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) na Telegrame. K narušeniu došlo počas predĺžených novoročných a pravoslávnych vianočných sviatkov v Rusku, ktoré tento rok trvajú do 9. januára.

Podľa výpočtov ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti protivzdušná obrana za posledný týždeň zachytila a zničila najmenej 1548 ukrajinských dronov nad ruským územím a Krymským polostrovom.

Rusko zas v noci na pondelok zaútočilo na Kyjevskú oblasť. Zahynuli pri tom dve osoby, informovali ukrajinské úrady v pondelok po vyhlásení celoštátneho leteckého poplachu, doplnila agentúra AFP.
.

