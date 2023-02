Rusko:Ukrajina zaútočila na továreň v pohraničnej Belgorodskej oblasti

Moskva 4. februára (TASR) - Ruské úrady v sobotu obvinili Kyjev z útoku na továreň v Belgorodskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ukrajinou. Miestny gubernátor údajným ukrajinským útokom zdôvodnil predĺženie platného stavu výstrahy pred teroristickou hrozbou na časovo neobmedzenú dobu, informuje agentúra DPA.



Šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorého krajina už takmer rok vedie agresívnu vojnu voči Ukrajine a systematicky ničí aj ukrajinskú civilnú infraštruktúru, v poslednej dobe častejšie poukazuje na nebezpečenstvo spojené s údajným ukrajinským ostreľovaním pohraničných oblastí Ruska.



Podľa analytikov ide zrejme o súčasť Putinových snáh prezentovať vojnu na Ukrajine ako hrozbu pre ruských občanov a získať tak podporu ruskej verejnosti pre dlhotrvajúcu vojnu. Zároveň by si mohol týmto spôsobom vytvárať pôdu pre vystupňovanie vojenských operácií na Ukrajine.



"Ukrajinské sily podnikli počas noci útok na civilný priemyselný objekt v Borisovke," napísal v sobotu na sieti Telegram belgorodský gubernátor Viačeslav Gladkov.



Malé mesto Borisovka leží asi 30 km západne od oblastnej metropoly Belgorod. V tamojšej továrni v noci na sobotu vypukol rozsiahly požiar, ktorý podľa Gladkova spôsobilo ukrajinské ostreľovanie. K úmrtiam ani zraneniam nedošlo.



Podľa príspevkov na sociálnych sieťach sa v závode v Borisovke vyrábajú kovové diely na mostové konštrukcie. V nej boli vyrobené aj súčasti Krymského (Kerčského) mostu, ktorý spája Rusko s anektovaným ukrajinským poloostrovom Krym. Vlani v októbri bol tento most poškodený pri mohutnej explózii, ktorú Rusko pripísalo Ukrajine.



Kyjev sa k útoku na most neprihlásil a nehlási sa ani k ostreľovaniu pohraničných oblastí Ruska.



Podľa belgorodského gubernátora je v súvislosti s nočným ostreľovaním továrne v prihraničnom meste Borisovka nutné predĺžiť už predtým zavedenú výstrahu pred rizikom teroristických útokov na časovo neobmedzenú dobu.



Doposiaľ mohli gubernátori jednotlivých oblastí Ruska vyhlasovať takúto výstrahu najviac na 15 dní. Začiatkom tohto týždňa však Putin vydal dekrét, ktorým im udelil právomoc zaviesť takéto opatrenie bez časového obmedzenia.



Počas platnosti tzv. žltého (ako v Belgorode) alebo červeného stupňa výstrahy pred terorizmom, sú obmedzené slobody miestneho obyvateľstva prostredníctvom zákazov vychádzania či kontrol osôb a vozidiel.



Takýto režim tento týždeň zaviedli aj ďalšie ruské regióny hraničiace s Ukrajinou - Kurská a Brianská oblasť.