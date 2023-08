Rusko:Ukrajinské sily ostreľovali Belgorodskú oblasť,zahynul jeden muž

Moskva 9. augusta (TASR) - Pri ukrajinskom ostreľovaní ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zahynul jeden muž a ďalšie štyri osoby vrátane jednej ženy sa zranili. V stredu to uviedol tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Obec Gorkovskij v Grajvoronskom okrese sa ocitla pod paľbou ozbrojených síl Ukrajiny," povedal Gladkov. Spresnil, že muža zabil šrapnel.



Belgorodskú oblasť často ostreľuje ukrajinská armáda delostrelectvom či dronmi. AFP uvádza, že príslušníci proukrajinských ozbrojených skupín, ktorí si hovoria ruskí partizáni, v máji a júni prekročili ukrajinsko-ruskú hranicu a vstúpili do Belgorodskej oblasti, kde sa dostali do stretu s ruskou armádou.



Podľa ruských štátnych médií milície Belgorodskej oblasti začali od minulého týždňa dostávať zbrane na obranu svojho územia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento krok zdôvodnil ukrajinskými útokmi a doplnil, že dodávky zbraní sú monitorované.