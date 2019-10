Rusku Butinovú odsúdenú za špionáž prepustili z väzenia

Washington 25. októbra (TASR) - Ruskú občianku Mariju Butinovú, ktorú v Spojených štátoch tento rok odsúdili za špionáž, prepustili v piatok z väznice v štáte Florida. Informovala o tom americká televízia NBC News.



Po prepustení z federálneho väzenia vo floridskom meste Tallahassee Butinovú zaistili agenti amerického imigračného úradu (INS). Následne má byť z USA, kde za mrežami strávila 18 mesiacov, deportovaná späť do Ruska.



Podľa predchádzajúceho vyjadrenia ruského veľvyslanca v USA Anatolija Antonova by mala Butinová ešte v priebehu piatka odcestovať z Miami a jej prílet do Moskvy sa očakáva v sobotu ráno.



Butinová (30) sa vlani v decembri priznala k sprisahaniu, v rámci ktorého mala v Spojených štátoch pôsobiť ako neregistrovaná zahraničná agentka. Pripisujú jej vytváranie väzieb s lobistickou skupinou Národné združenie držiteľov zbraní (NRA) v súvislosti s presadzovaním snáh Kremľa o ovplyvnenie kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016.



Butinová sa zdržiavala v Spojených štátoch na základe študentského víza. V júli 2018 ju zatkli a v apríli 2019 odsúdili na 18 mesiacov odňatia slobody. Ruská vláda tvrdí, že americké orgány Butinovú k priznaniu donútili.